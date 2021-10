Askildsen sostituito dopo 12 minuti, D'Aversa: "Sorprendetevi che non l'abbia picchiato"

Il tecnico della Sampdoria non usa mezzi termini per il suo giocatore: "Bisogna dare l'anima e onorare la maglia".

Tempi duri per la Sampdoria, la cui classifica continua a piangere: nell'anticipo serale del sabato, i blucerchiati hanno perso malamente contro il Torino di Juric offrendo una prestazione nettamente al di sotto delle aspettative che non fa di certo bene alla stabilità della panchina di Roberto D'Aversa.

Il tecnico doriano non può restare tranquillo e vede la fiducia della piazza esaurirsi progressivamente col passare delle giornate, unitamente al nervosismo mostrato nella conferenza stampa del post-partita quando gli è stato chiesto di Kristoffer Askildsen, sostituito all'81' da Ciervo dopo essere subentrato al 69' al posto di Bereszynski.

"Dovete sorprendervi del fatto che non sia entrato in campo e non l'abbia picchiato. In lui vedo delle qualità, quando effettuo un cambio con un giocatore ammonito bisogna dare l'anima. Per lui era un segnale, così come per gli altri. Serve onorare la maglia, una volta glielo dici con le buone ma quando entri in quel modo devi dare l'anima".

Il centrocampista norvegese ha comunque fatto in tempo a rimediare un cartellino giallo, prima di fare rientro in panchina tra lo stupore generale: non di D'Aversa, chiamato ad invertire la rotta per non incorrere in brutte sorprese.