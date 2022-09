Arthur va a Liverpool: accordo con la Juventus per il prestito

Il centrocampista brasiliano lascia Torino: accordo raggiunto tra 'Reds' e la Juventus per il prestito. Nel pomeriggio le visite mediche.

Arthur lascia la Juventus e vola in Premier League: il centrocampista brasiliano sarà un giocatore del Liverpool. Con un blitz nella notte i 'Reds' hanno raggiunto l'accordo con i bianconeri per il trasferimento con la formula del prestito dell'ex calciatore del Barcellona.

Arthur lascerà a breve Torino e volerà prima di pranzo in direzione Liverpool per sottoporsi nel pomeriggio alle visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà ai 'Reds'.

Il classe 1996 è fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri ed era in attesa di una nuova avventura, arrivata a poche ore dal gong finale della finestra estiva del calciomercato.

I bianconeri hanno deciso, infatti, di puntare su Leandro Paredes, tornato in Serie A dopo l'esperienza al PSG e ufficializzato nella serata di ieri dopo le visite mediche e la firma sul contratto.

Terza avventura in Europa per il brasiliano cresciuto ed esploso nel Gremio dopo quelle con il Barcellona in Liga e appunto la Juventus in Serie A.

Arrivato dai catalani nell'estate 2020 nell'ambito dell'operazione che ha portato Miralem Pjanic in blaugrana, Arthur ha totalizzato con la maglia della Juventus 63 presenze con un goal contro il Bologna il 24 gennaio 2021 e un assist.