L’Arsenal vola anche in Europa League: 1-0 al PSV e passaggio del turno

L’Arsenal supera il PSV nel recupero della seconda giornata della fase a gironi di Europa League: a decidere è una rete di Xhaka.

Bastava un pareggio all’Arsenal per assicurarsi la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League, contro il PSV invece, all’Emirates Stadium, è arrivata una vittoria per 1-0 che vuol dire fuga nel Gruppo A.

Le due compagini si sono ritrovate per il recupero della gara valida per la seconda giornata della fase a gironi, originariamente prevista per lo scorso 15 settembre, ma rinviata a causa della morte della regina Elisabetta II.

I Gunners, che hanno giocato i 90’ in costante proiezione offensiva, hanno trovato la rete del vantaggio nella ripresa al 71’ quando è stato Xhaka a battere Benitez con una bella conclusione incrociata.

Nell’ultima fase di match, gli uomini di Arteta vanno più volte vicini ad un raddoppio che non arriva, ma la sostanza delle cose non cambia.

La nuova classifica del Gruppo A di Europa League adesso recita: Arsenal 12 punti, PSV 7, Bodo/Glimt 4, Zurigo 0.

Continua dunque il momento d’oro per i Gunners che sono anche primi in classifica di Premier League con quattro punti di vantaggio sul Manchester City.