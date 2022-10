Arsenal-Tottenham 3-1: Gunners scatenati, vittoria nel derby e primato in solitaria

L’Arsenal supera l’ostacolo Tottenham nel derby del Nord di Londra: finisce 3-1, per Conte è la prima sconfitta stagionale in campionato.

Doveva essere un match verità sia per l’Arsenal che per il Tottenham ed il North London derby ha detto che, almeno per il momento, è quella dei Gunners la squadra più in forma della Premier League.

All’Emirates Stadium infatti, gli uomini guidati da Arteta hanno inanellato la loro settima vittoria in otto partite di campionato, ovvero quella che consente loro di conservare in solitaria la vetta della classifica.

Partita fin da subito giocata a ritmi altissimi e a viso aperto che è stata sbloccata al 20’ da Partey che sfrutta il grande lavoro fatto da Saka e White e lo concretizza battendo Lloris con un gran destro dalla distanza.

Dieci minuti più tardi il pareggio degli Spurs: fallo di Gabriel ai danni di Richarlison in area, per il direttore di gara Taylor è rigore. Sul dischetto si presenta Kane che spiazza Ramsdale. E’ 1-1 ed è anche il risultato con il quale si va negli spogliatoi, nonostante un finale di frazione ancora ricco di occasioni.

Nella ripresa, al 49’, Arsenal di nuovo avanti: respinta non perfetta di Lloris e ad approfittarne è Gabriel Jesus che non sbaglia.

Il derby continua a regalare emozioni e, proprio nel momento in cui i ritmi si abbassano leggermente, l’Arsenal piazza il colpo del ko: ottimo lavoro di Martinelli che, al limite dell’area serve Xhaka che, eluso il tentativo di marcatura di due avversari, scarica di sinistro alle spalle di Lloris.

Sotto di due goal e di un uomo (espulso Emerson Royal al 62'), il Tottenham non riesce a reagire e l’Arsenal riesce dunque a gestire il risultato senza il minimo patema.

Per gli uomini di Antonio Conte si tratta della prima sconfitta in campionato, quella che li tiene ancorati a quota 17 in classifica.