Arsenal-Crystal Palace dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Arsenal ospita il Crystal Palace in una giornata di Premier League che potrebbe rivelarsi cruciale per i destini della lotta al titolo del massimo campionato inglese.

La formazione di Mikel Arteta è la capolista della Premier, con 5 punti di vantaggio sul Manchester City, anche se è reduce dalla clamorosa eliminazione per mano dello Sporting agli ottavi di finale di Europa League. Il City, a tal proposito, non giocherà nel weekend in quanto impegnato in FA Cup contro il Burnley.

Di fronte c'è un Crystal Palace che ha appena cambiato manager, esonerando l'ex rossonero, bianconero e nerazzurro Patrick Vieira. Le Eagles sono attualmente in lotta per evitare la retrocessione.

ORARIO ARSENAL-CRYSTAL PALACE

Partita: Arsenal-Crystal Palace Data: 19 marzo 2023 Orario: 15.00 Stadio: Emirates Stadium

DOVE VEDERE ARSENAL-CRYSTAL PALACE IN TV E STREAMING

Arsenal-Crystal Palace è un'esclusiva Sky, emittente che detiene i diritti della Premier League: la gara dell'Emirates Stadium sarà trasmessa per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.

In streaming, invece, Arsenal-Crystal Palace sarà visibile sull'app SkyGo, utilizzabile senza costi aggiuntivi dai clienti Sky. L'alternativa è NOW, piattaforma che trasmette il meglio della programmazione dell'emittente satellitare.

Paese TV Streaming Italia Sky Sport Uno, Sky Sport 4K SkyGo, NOW

PROBABILE FORMAZIONE ARSENAL

Arteta spera di recuperare Saliba, non al meglio. Sempre out invece Nketiah: in attacco giocherà Trossard, col recuperato Gabriel Jesus pronto a entrare a partita in corso. Più Thomas Partey di Jorginho come partner di Xhaka.

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Thomas, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Trossard.

PROBABILE FORMAZIONE CRYSTAL PALACE

Crystal Palace senza Guaita (problema muscolare, dentro Whitworth) e pure senza Lokonga, che non può scendere in campo essendo in prestito proprio dall'Arsenal. Recuperato invece l'influenzato Hughes.

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Whitworth; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Hughes, Doucouré, Schlupp; Olise, Ayew, Eze.