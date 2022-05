Arrivabene alza l'asticella: "Gli addii di Dybala e Bernardeschi? Faremo qualcosa che ci migliorerà"

Gli addii di Dybala e Bernardeschi, con quello di Chiellini, rappresentano senza dubbio una perdita per la Juventus in chiave sia tecnica che organizzativa: insomma, nel prossimo mercato bisognerà operare per trovare i sostituiti.

Il club bianconero, com'è noto, è già al lavoro per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, e come raccolto da GOAL si muove anche e soprattutto sui nomi Paul Pogba e Angel Di Maria.

A fare il punto sulle possibili entrate, l'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, intervenuto nel corso del forum "Il calcio che l'Italia si merita" organizzato dal Corriere dello Sport.

"Se arriviamo a undici dopo gli addii di Dybala, Bernardeschi e forse di Morata? L'anno prossimo faremo qualcosa che ci permetterà di fare meglio di quest'anno".

La Juventus conclude il campionato al quarto posto, ma per Arrivabene è comunque un traguardo importante.

"Vincere è l'unica cosa che conta? Certo, ma entrare in Champions League conta altrettanto".

Infine, piccolo capitolo sull'esperienza di Cristiano Ronaldo in bianconero.

"Non ha portato risultati? Li ha portati, ha portato anche una visibilità diversa al calcio italiano, ma è un discorso più ampio".