L’Argentina sceglie la massima prudenza: Messi si allena a parte

A tre giorni dall’esordio a Qatar 2022, Lionel Messi continua a lavorare a parte: per lui ultimo allenamento senza pallone.

E’ probabilmente l’uomo più atteso in assoluto dei Campionati del Mondo, ma la sua marcia di avvicinamento a Qatar 2022 non è stata propriamente di quelle in discesa. Lionel Messi per il secondo giorno consecutivo non si è allenato in gruppo e la cosa in Argentina ha ovviamente destato un certo clamore.

In occasione della sessione odierna di lavoro, la ‘Pulce’ non è uscito dagli spogliatoi con il resto dei compagni, ed anzi ha messo piede in campo, per svolgere esercizi in solitaria, solo quando l’allenamento era iniziato ormai da diversi minuti.

Messi ha lavorato esclusivamente senza pallone e la cosa, a tre giorni dal debutto dell’Albiceleste ai Mondiali, ha fatto scattare un piccolo allarme.

Secondo quanto riportato dall’argentino ‘Olé’ comunque, la sua presenza in campo nella partita contro l’Arabia Saudita non è da considerarsi in dubbio, ma semplicemente si sta cercando di preservarlo facendogli svolgere un lavoro personalizzato.

Messi, nel corso delle ultime settimane, ha dovuto fare i conti con dei problemi al tendine d’Achille, e quindi si è deciso di utilizzare tutte le precauzioni del caso per farlo recuperare al meglio.

In casa Albiceleste regna insomma l’ottimismo, anche se tra gli appassionati c’è un po’ di ansia figlia probabilmente anche delle defezioni Joaquin Correa e Nico Gonzalez, due giocatori che hanno dovuto rinunciare al sogno Mondiale a causa di infortuni.