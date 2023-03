"Andrea Compagno convocato in Nazionale": l'annuncio della Steaua Bucarest

L'attaccante italiano è stato inserito da Mancini nell'elenco dei pre-convocati per i prossimi impegni. Lo annuncia la Steaua Bucarest.

Un nuovo attaccante per l'Italia di Roberto Mancini. Il Ct azzurro ha inserito il 26enne Andrea Compagno (qui l'intervista a GOAL) tra i pre-convocati per i prossimi impegni contro Malta e Inghilterra (23 e 26 marzo).

Ad annunciarlo è stata la Steaua Bucarest (dal 2017 ufficialmente FCSB), ovvero il club in cui attualmente gioca Compagno, con le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo Mihai Stoica a 'Orange Sport'.

"Il presidente mi ha chiamato e mi ha detto: "Hanno dimenticato la tua email? Compagno è stato convocato in Nazionale". Gli ho chiesto se stesse scherzando. Non avevamo mai avuto un giocatore in nazionale a questo livello ".

CHI È ANDREA COMPAGNO

Cosa ha fatto Andrea Compagno per meritare la convocazione in Nazionale? Nell'anno solare 2022 è stato l'italiano che ha segnato più goal di tutti, ben 24, anche più di Ciro Immobile (23). E nella stagione 2022/2023, sempre tra la Liga I rumena e Conference League, finora ha messo a segno 12 goal in 22 partite.

Il classe 1996 non smette di segnare: il bello è che in Italia ha giocato soltanto in Serie D, prima dell'esperienza a San Marino col Tre Fiori e il volo solo andata per la Romania, dove ha centrato la promozione con l'FCU Cracovia prima di passare al più prestigioso club di Bucarest.

"Ho fatto tanta gavetta - ha raccontato Compagno a 'Cronache di Spogliatoio'- Nel 2018 giocavo per 400 euro al mese, al supermercato dovevo andare con la calcolatrice. Non mi sono arreso, nel 2022 ho disputato la Conference e ho segnato anche più di Immobile".

E ora la gioia della prima convocazione in Nazionale, quella che non si scorda mai. Stavolta Immobile potrebbe incontrarlo dal vivo e conoscerlo di persona.