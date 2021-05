Anche Farelli lascia la Roma: addio dopo pochi mesi e nessuna presenza

Dopo Bruno Peres, Juan Jesus e Mirante, lascia la Roma a parametro zero anche Simone Farelli: per lui 19 panchine e zero presenze in campionato.

Un addio al giorno. Venerdì è toccato a Juan Jesus. Ieri ad Antonio Mirante. E oggi è il turno di Simone Farelli, che come i due compagni lascia ufficialmente la Roma alla scadenza naturale del proprio contratto.

Ad annunciarlo è stata proprio la Roma, attraverso un tweet postato sul proprio account:

"Ciao Simone, grazie per questi mesi passati in giallorosso. Ti auguriamo il meglio per il futuro!".

Ciao Simone, grazie per questi mesi passati in giallorosso.



Ti auguriamo il meglio per il futuro!#ASRoma pic.twitter.com/waWmsyqjK3 — AS Roma (@OfficialASRoma) May 30, 2021

Farelli era arrivato alla Roma lo scorso ottobre, da svincolato, in una situazione d'emergenza: il club giallorosso aveva appena ceduto Olsen all'Everton e si ritrovava con i soli Pau Lopez e Mirante in rosa, dovendo dunque aggiungere all'elenco un terzo portiere.

38 anni, tanta Serie B nel curriculum, Farelli è andato in panchina in 19 occasioni nel corso del campionato appena concluso. Ma, specialmente dopo il ritorno a Roma di Fuzato, non ha mai trovato il modo di scendere in campo almeno una volta.

L'addio di Farelli, come detto, va ad aggiungersi a quelli recentissimi di Juan Jesus e Mirante. E in precedenza se n'era andato pure Bruno Peres, accolto come una star assieme a Gervinho dai tifosi del Trabzonspor. L'opera di ricostruzione di Tiago Pinto e José Mourinho è già cominciata.