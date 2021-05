Ufficiale, Juan Jesus lascia la Roma: il difensore non rinnova

Il difensore brasiliano Juan Jesus, in scadenza di contratto con la Roma, conclude ufficialmente la sua parentesi in giallorosso durata 5 anni.

Giornate calde in chiave mercato, sia per quanto riguarda gli allenatori che i giocatori. In casa Roma , che già da qualche settimana si è sistemata a livello di guida tecnica con l'arrivo di José Mourinho, si è consumato l'addio di Juan Jesus . Il difensore brasiliano, in scadenza di contratto con i giallorossi, decide di non rinnovare e lascia la capitale dopo 5 stagioni .

Una notizia comunicata dalla società romanista attraverso i propri canali social.

Ciao JJ, grazie per questi anni in giallorosso 👏



In bocca al lupo per il futuro! #ASRoma pic.twitter.com/YKieDjk0Qn — AS Roma (@OfficialASRoma) May 28, 2021

Juan Jesus arriva alla Roma nell'estate del 2016 , dopo 4 stagioni e mezzo passate nelle file dell' Inter . Il brasiliano trova una discreta continuità di gioco nelle sue prime annate giallorosse, per poi venire accantonato con sempre maggiore frequenza negli ultimi due anni sotto la guida di Paulo Fonseca.

Lo scarso utilizzo avvenuto soprattutto degli ultimi mesi ha portato inevitabilmente ad una separazione, in occasione della scadenza del contratto del giocatore. Ancora non ha deciso quale sarà la sua prossima destinazione, ma si parla di un suo ritorno in Brasile.