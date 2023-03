Amelia su Brescianini a B Italian: "Sembra Pobega, ma mi ricorda Matic"

L'ex campione del Mondo del 2006 presenta il giovane del Cosenza, in prestito dal Milan: "Ha qualità e gamba, e ha diverse possibilità".

Al di là dell'esultanza di William Viali: in rovesciata, lui che è stato un difensore. Al di là della gioia finale: il Cosenza che batte la SPAL in una delle sfide più importanti della sua stagione porta la firma di Marco Brescianini. L'uomo dei goal pesanti.

Aveva già segnato un'altra rete in campionato, contro il Modena al "Marulla" a fine agosto: sempre decisiva. Ma per il momento che vivono i "Lupi" in Serie B questa ha un peso diverso. Va, comunque, al di là del goal, il periodo di Brescianini.

Classe 2000 in prestito dal Milan, ragazzo che Marco Amelia, talent di B Italian, ha visionato bene nel corso degli anni, e che presenta nel consueto focus in diretta sul canale Twitch di GOAL Italia.

"E' un ragazzo forte, un centrocampista di grande qualità: quando lo seguivo in Primavera al Milan dicevo sempre che sembra un po' Pobega, ma che mi ricorda Matic, perché è strutturato, ha quel passo palla al piede e quando recupera gli avversari, ed è un ragazzo che sta facendo un percorso importante. Lo abbiamo visto in un contesto non facile in cui esprimersi, perché non è facile esprimersi se sei un giovane quando ci sono difficoltà di risultati, ma se guardando le gare non conoscevi i giocatori del Cosenza non avresti detto che Brescianini ha 20 anni. L'ho detto: mi ricorda Matic: ed è un ragazzo serio".

Brescianini fin qui non ha saltato neanche una gara in campionato: nella passata stagione ha fatto parte del Monza che ha conquistato la Serie A. E' arrivato il momento di riconfermarsi.

"E' una stagione importante in cui deve conquistare quella fiducia che gli servirà l'anno prossimo per emergere a grandi livelli o ripetere una stagione di Serie B con un obiettivo di medio-alto livello, anche perché può far parte di quelle rose che poi provano a vincere il campionato".

Dal punto di vista delle scelte, andare a Cosenza è stato un passo giusto, secondo Marco Amelia, vista la componente ambientale volta a temprare il carattere dei giocatori.

"Poi è bello giocare a Cosenza nonostante le difficoltà: anche perché ti tempra di più. Lui aveva bisogno di questo. Emergere nel Cosenza ti dà qualcosa in più che emergere in un Monza come quello dell'anno scorso, in cui c'erano tanti giocatori di livello. Chissà che non lo vedremo prossimamente ritornare in un contesto che lo ha visto crescere, perché le caratteristiche del giocatore ci sono. O fare un percorso con una squadra che sale in Serie A".

Per adesso, comunque, si conferma onnipresente nella formazione di Viali: e lo fa esultare in rovesciata, regalando punti pesantissimi al Cosenza.