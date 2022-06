Altro nome d'esperienza per il mercato del Monza: spunta l'idea Candreva

Dopo Ranocchia, il club neopromosso continua a sondare profili di sicuro affidamento per il primo anno in Serie A della sua storia.

Non solo Andrea Ranocchia: la linea seguita, però, è quella. Il Monza si muove delineando le strategie da seguire sul mercato dopo la conquista della promozione in Serie A.

Dopo aver raggiunto l'intesa con il difensore che ha da poco lasciato l'Inter, il club di Berlusconi e Galliani punta un altro profilo d'esperienza, che con Ranocchia ha condiviso parte del passato sportivo.

Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, il Monza pensa ad Antonio Candreva, nome di sicuro affidamento reduce da una delle migliori stagioni con la maglia della Sampdoria, che nell'estate scorsa lo ha riscattato dai nerazzurri.

Quest'anno per l'esterno 7 reti in 36 gare con i blucerchiati, in campionato, ma una leggera flessione poi con l'arrivo di Marco Giampaolo, che ne ha abbassato la posizione in campo e, quindi, le possibilità di far male all'avversario.

Il suo contratto scadrà nel giugno del 2024, quindi bisognerà innanzitutto trattare con la Sampdoria, ma si tratta di un profilo che andrebbe soddisfare tutte le necessità tecnico-tattiche del Monza, vista la sua duttilità.

Voci e dialoghi: il mercato sta per iniziare e il Monza pensa già a una formazione dal sapore "esperto" per il suo primo anno in Serie A.