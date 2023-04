Allegri vuole cambiare ruolo a Iling Junior: ipotesi mezzala

Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro l’Inter, lancia la tentazione. L’inglese può diventare a tutti gli effetti un jolly.

La tentazione arriva direttamente da Massimiliano Allegri che, nella conferenza stampa di vigilia di Juventus-Inter primo round di Coppa Italia, s’è soffermato sulle prospettive future targate Iling Junior. Altro giro, altro talento lanciato negli ultimi tempi dalla Vecchia Signora.

Lo spazio, tuttavia, è poco. In quanto sull’out mancino il leader incontrastato è uno solo e si chiama Filip Kostic. Dunque, allo stato attuale delle cose, il bilancio stagionale in prima squadra per l’ex Chelsea recita 11 presenze e 2 assist. Qualche fiammata qua e là, con i bianconeri lungimiranti a blindare il loro gioiellino fino al 30 giugno 2025.

All'orizzonte potrebbero emergere nuove soluzioni tattiche. Attenzione, idee embrionali in rampa di lancio, ma da non sottovalutare:

“Iling momentaneamente è il vice Kostic. E in quella zona del campo può giocare anche De Sciglio. Ma è un ragazzo che ha le qualità per fare la mezzala, voglio vederlo, non l'ho ancora provato”.

Nel calcio moderno, ed è ormai un dato di fatto, essere poliedrici può significare molto se non tutto. E a 19 anni, quindi, ampliare gli orizzonti tattici dovrebbe rappresentare la base del discorso. Proprio tra le fila della Next Gen, inoltre, Iling Junior è stato sperimentato in qualità di interno di centrocampo. Atipico, non canonico, con risultati da sviluppare nel lungo periodo.

Il sentore è che, optando per l’ampiezza, il ragazzo di Islington possa sfruttare appieno le sue caratteristiche. Ovvero: velocità, falcata nel lungo, passaggi decisivi. Proprio come sottolineato nelle battute finali nel 2022, gare ben interpretate e che hanno portato i dirigenti della Continassa a sferrare l’offensiva decisiva per il prolungamento.

Occhio, in vista del mercato di giugno, alle sirene estere. Perché Iling Junior piace a diverse squadre, nonostante sembra che la Juve non sia affatto intenzionata a valutare eventuali proposte. Il progetto tecnico è chiaro, e vede proprio nell’inglese una pedina illustre per quanto concerne il futuro immediato.

Nel mese corrente, comunque, è lecito scommettere che Iling Junior possa diventare un’ottima opzione negli usi e costumi del turnover. Archiviato il successo sul Verona, la Juventus da qui al termine di aprile sarà chiamata a disputare altre otto gare. E per il 43, sicuramente, le opportunità non mancheranno: magari pure come mezzala.