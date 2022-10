Allegri a Lecce senza due pedine importanti: "Vlahovic e Locatelli non disponibili"

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza alla vigilia di Lecce-Juventus: "Vlahovic ha dolore al pube, problemi personali per Locatelli".

La delusione europea da mettere in soffitta per non pregiudicare anche il cammino in Serie A: la Juventus è pronta a ripartire dalla trasferta di Lecce, con l'obiettivo di portare a casa la terza vittoria consecutiva dopo quelle nel derby e con l'Empoli.

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha però annunciato due importante assenze: Vlahovic e Locatelli non saranno della partita.

"Vlahovic non ha ancora recuperato dal dolore al pube, Locatelli out per motivi personali. Abbiamo giocatori pronti per affrontare una squadra molto organizzata".

La trasferta salentina non sarà quella buona per rivedere all'opera Chiesa e Pogba: quasi certamente i due non recupereranno nemmeno per il Derby d'Italia contro l'Inter del 6 novembre.

"Andiamo via in 19, 16 di movimento e 3 portieri. Pogba e Chiesa non saranno convocati, impossibile per mercoledì, al 99% neanche contro l’Inter. Se ci saranno, sarà molto difficile, sarà per il Verona e con la Lazio, ma sarà molto difficile".

Guai a cercare alibi in questo momento complicato, inutile parlare di chance Scudetto a questo punto della stagione.

"Di giustificazioni nel calcio non ne ho mai date e gli alibi non mi piacciono, al momento in campionato siamo in ritardo, ma non sto ad attaccarmi gli episodi. Abbiamo tempo per recuperare. In Champions abbiamo fatto male, quello sì. Parlare di Scudetto, adesso, serve a poco: dobbiamo rialzarci dopo questa batosta".

Un ultimo sforzo e poi l'infermeria sarà completamente svuotata.

"L'obiettivo è portare la Juventus il più avanti possibile, poi ci sono delle complicanze che nessuno conosce. Quando ci sono i problemi bisogna trovare le soluzioni. Facciamo questi ultimi dodici giorni per poi tornare a gennaio con tutti a disposizione".