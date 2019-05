Allegri-Juventus tra dubbi e rinnovo: domani l'incontro con Agnelli

Mercoledì faccia a faccia tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri: il tecnico vuole rinnovo e garanzie, la Juventus si interroga sul flop Champions.

Il tempo di presentare “E' molto semplice” al Salone del Libro di . Il tempo di prendere l'auto e dirigersi verso . Ore in famiglia per Massimiliano Allegri, momenti di serenità prima del verdetto finale. Dopodiché, domani, sarà faccia a faccia con Andrea Agnelli: 6.0 o addio, al netto di un legame in essere fino al 2020.

Max la sua posizione, pre e post , l'ha ribadita: “Prima dell' ho comunicato al presidente che sarei rimasto”. Ora, quindi, la palla passa al presidente della , che subito dopo la sconfitta contro i lancieri aveva riconfermato il tecnico livornese.

Tuttavia la partita è più che mai aperta e si giocherà presso le stanze segrete, le stesse che finora hanno sempre fatto filtrare l'intenzione di andare avanti con il condottiero bianconero. Detto questo, l'imponderabile è dietro l'angolo. E qui, inevitabilmente, entra in gioco la figura di Pavel Nedved con il suo “chi vivrà vedrà”, frase che può significare tutto e niente.

Al di là delle parole della “Furia Ceka”, la sensazione è che – mai come questa volta – Allegri voglia garanzie rilevanti. Tra investimenti mirati, cessioni impopolari e, magari, un corposo adeguamento contrattuale. Tre carte da giocarsi dall'alto di 11 trofei conquistati in 5 anni, con tanto di crescita esponenziale in Europa. Non, però, nell'ultima stagione.

E qui, fondamentalmente, nascono spontanee le considerazioni maturate dai vertici del club campione d' . Nell'annata dell'acquisto di Cristiano Ronaldo, infatti, Madama avrebbe voluto riportare la sotto la Mole. Nulla da fare, eliminazione ai quarti contro una squadra pregna di entusiasmo – l'Ajax – ma sulla carta nettamente inferiore alla . Eppure, la carta non conta. E il ko del 16 aprile fa ancora rumore.

“Bisogna guardare a qualcosa di nuovo, a qualcosa di diverso per rinnovare gli stimoli. Abbiamo vinto tanto in Italia, e quando vinci è anche il momento di cambiare”.

Insomma, Allegri ha le idee chiare ed è pronto ad esporle ai suoi superiori. Che, comunque, ritengono già l'attuale rosa di livello assoluto. A tal proposito, il ds Fabio Paratici è pronto a puntellarla seguendo una parola chiave: qualità. Vedi, appunto, l'arrivo di Aaron Ramsey dall' .

Ieri pomeriggio, intanto, Max ha incontrato i suoi lettori nella Sala Rossa. Un diluvio di autografi, che testimoniano nitidamente come l'allenatore toscano abbia lasciato alla Juve un segno indelebile.