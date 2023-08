Allegri assente nel post-partita di Juve-Bologna: "Ha avuto un piccolo malore"

Il vice di Allegri, Landucci, spiega la mancata presenza del tecnico nel post-partita: "Ha accusato un piccolo malore".

Massimiliano Allegri non si è presentato ai microfoni delle emittenti nel post-partita di Juventus-Bologna: un'assenza motivata dal suo vice Marco Landucci che, in conferenza stampa, ha spiegato il motivo del forfait.

"Max ha avuto un piccolo malore, ora sta meglio. Voleva che parlassi io, ogni tanto vuole farmi apparire".

Non c'entra nulla, dunque, la forte delusione per una partita che la 'Vecchia Signora' non è riuscita a fare propria, riacciuffata nel finale soltanto dalla capocciata di Vlahovic in risposta al vantaggio felsineo firmato Ferguson.

Fortunatamente solo un piccolo malessere che, quasi certamente, non impedirà ad Allegri di presenziare in occasione della terza giornata di campionato, che vedrà la Juventus fare visita all'Empoli tra una settimana.

Danilo e compagni, insomma, possono stare tranquilli: Allegri è pronto a risedersi al suo posto in panchina per dare le indicazioni di sempre.