Allegri e il futuro: anno sabbatico o intrigo Barcellona

Solamente la chiamata del Barcellona potrebbe far cambiare i piani di Allegri, che valuta anche l'opportunità di restare fermo un anno.

Thomas Tuchel confermato alla guida del . Niko Kovac verso la permanenza al . Antonio Conte prossimo allenatore dell' . Tre panchine che avrebbero potuto intrigare Massimiliano Allegri, fresco di avventura terminata con la . Il tecnico toscano, dopo un quinquennio di successi ottenuti sotto la Mole, potrebbe andare incontro a un fisiologico anno sabbatico.

Gli indizi, infatti, vanno in questa direzione. A meno che non arrivi una chiamata dalla , nello specifico da . I blaugrana, dopo aver perso anche la Coppa del Re, nelle prossime ore potrebbero esonerare Ernesto Valverde. E, se così fosse, automaticamente entrerebbe in ballo anche la candidatura del 51enne tecnico livornese. Il tutto, sponsorizzato da Ariedo Braida: attuale direttore sportivo dei catalani.

Detto questo, senza volare troppa con la fantasia, Max ragiona in funzione del pragmatismo. Lo stesso che gli ha consentito di vincere undici trofei sulla panchina bianconera.

"L'ambizione è di tornare a lavorare quando ci sarà l'opportunità , altrimenti starò un anno fermo. Voglio scegliere un posto dove mi diverto e posso fare risultato ”.

Insomma, idee chiare. In ballo, inoltre, c'è ancora un anno di contratto con la Juventus. Qui, sostanzialmente, se ne capirà di più nel breve termine. E, nel dettaglio, la sensazione è che la parti dovrebbero trovare l'intesa in chiave risoluzione consensuale. Ecco perché, pensando meramente al discorso economico, alla Continassa non sarebbero affatto dispiaciuti di vedere l'ormai ex mister sposare subito una nuova avventura professionale.

Da escludere, invece, un eventuale ritorno di Allegri al . I rossoneri stanno valutando attentamente la posizione di Rino Gattuso e, qualora dovessero propendere per il cambiamento, andrebbero su un profilo con caratteristiche differenti.