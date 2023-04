Allegri contro Spalletti: la sfida nella sfida di Juventus-Napoli

Entrambi toscani, ma con caratteri diametralmente opposti, si stimano e rispettano. Ma le scintille in passato non sono mancate.

Riavvolgiamo il nastro: 11 settembre 2021. Il Napoli supera la Juventus e si porta a +8 dai bianconeri, alle prese con la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo il tonfo casalingo contro l’Empoli. Nel post match, dunque, l’ambiente diventa incandescente. Con un faccia a faccia acceso, figlio dell’adrenalina, con frecciatine (neanche troppe velate) di qua e di là targate Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri.

Due che, nel corso degli anni, hanno dimostrato di rispettarsi e stimarsi profondamente. Basti pensare alla conferenza stampa di vigilia di Max, in vista del grande incontro di questa sera, parole che non hanno bisogno di grosse interpretazioni:

“Che Napoli mi aspetto? Un Napoli che si sta avviando a conquistare lo scudetto e che ha fatto e sta facendo un campionato straordinario e meritatamente sta vincendo”.

Nessuna replica da parte di Spalletti, in quanto il tecnico di Certaldo non ha tenuto la solita conferenza pre-partita. Tuttavia, ai tempi della Roma, l’attuale mister azzurro aveva espresso pareri lusinghieri per il collega:

“Allegri? Penso sia una persona corretta e un grande allenatore, lui è livornese e i livornesi sono astuti, bisogna stare attenti”.

Alla base, quindi, c’è sintonia. Sebbene, poi, ognuno abbia il proprio modo di interpretare l’argomento calcio. Allegri, da sempre estimatore del pragmatismo, alle prese con una stagione dannatamente complicata. Spalletti, pregevole esteta dell’esposizione stilistica, che vede sempre più vicino un tricolore che andrebbe ad arricchire una carriera già di pregevole livello. Insomma, motivazioni differenti ma alle stelle.

E chissà che questa sera non possa nascere una partita nella partita. E se ciò accadesse, sicuramente, non sorprenderebbe:

“Ho grande stima di Luciano – così Allegri all’andata – è talmente buffo e divertente che ogni tanto litighiamo come l’anno scorso. Luciano è molto bravo, affrontarlo è sempre una bella sfida. Lui è uno dei più bravi, se non il migliore, a insegnare”.

In definitiva, tra campo ed extracampo, la curiosità non mancherà. Ed è lecito aspettarsi pure che il concetto di spettacolo possa trovare terreno fertile nel manto erboso, in quanto il Napoli sbarcherà all’Allianz Stadium con l’intento di spedire rapidamente nel dimenticatoio la freschissima eliminazione rimediata in Champions League.

La Juventus, dal canto suo, è a caccia di punti preziosi in campionato dopo essersi riappropriata (per il momento) dei 15 punti di penalizzazione. All’insegna di una classifica ancora – sostanzialmente – virtuale. Ma questa è un’altra storia.