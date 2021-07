Allegri 2.0: al via la nuova stagione della Juventus

Inizia la nuova annata calcistica per i bianconeri, a ranghi ridotti tra Euro 2020 e Copa America: Dybala l'argomento del momento.

Per i tifosi della Juventus l'attesa è finita: il Massimiliano Allegri 2.0 è realta. Oggi, infatti, i bianconeri si ritrovano alla Continassa per iniziare ufficialmente la stagione 2021-2022. Una formazione, tra Euro 2020 e Copa America, ovviamente a ranghi ridotti. Con soli tre big a presenziare: Dybala, Arthur e McKennie.

Spazio, poi, a coloro che sono rientrati dai prestiti: Perin, Luca Pellegrini, Pjaca, Rugani e De Sciglio. Senza dimenticare la linea verde composta, tra gli altri, da Frabotta, Fagioli, Dragusin, Felix Correia e Nicolussi Caviglia. Con l'idolo del popolo juventino - Pinsoglio - fresco di rinnovo fino al 2023.

Mattinata dedicata ai classici test del J Medical, dopodiché spazio a una prima sgambata. A spalleggiare Allegri, come accaduto nel primo ciclo all'ombra della Mole, uno staff tecnico affiatato. Composto da Landucci (vice allenatore), Folletti (preparatore atletico), Dolcetti (collaboratore tecnico), Trombetta (collaboratore tecnico) e Filippi (preparatore dei portieri). Insomma, usato sicuro all'insegna della massima professionalità.

Occhi puntati sulla Joya, pronto a ritrovare Allegri, chiamato a consolidare la sua posizione alla Juve. Qui, sostanzialmente, il quadro è chiaro: la Vecchia Signora vuole rinnovare il contratto dell'argentino che, dal canto suo, intende rimanere all'ombra della Mole. Apparentemente tutto semplice. Appunto, apparentemente. In quanto la scadenza del legame lavorativo, 30 giugno 2022, non è poi così troppo in là. Ergo, vietato incappare in brutte sorprese.

Dybala avrà modo di approfondire la questione direttamente sia con il tecnico toscano sia con i dirigentini juventini. Insomma, la negoziazione per il prolungamento - senza tergiversare oltremisura - dovrà entrare nel vivo in tempi rapidi. In modo tale da riversare la concentrazione collettiva sul rettangolo di gioco, con il 10 bianconero chiamato a spedire nel dimenticatoio un'annataccia sfortunata.