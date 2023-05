Alex Sandro resta alla Juventus: è scattato il rinnovo fino al 2024

Il difensore brasiliano giocherà con la Juventus anche nella prossima stagione: è scattato il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2024.

La storia di Alex Sandro alla Juventus continua. Il difensore brasiliano vestirà la maglia bianconera anche nella prossima stagione.

Arrivato a Torino dal Porto nell'estate del 2015 dopo cinque stagioni al Porto, Alex Sandro è diventato un titolarissimo della Juventus e anche in questa stagione, nonostante alcune pesanti critiche, Allegri raramente ha rinunciato al brasiliano.

Proprio il numero di presenze raggiunto quest'anno ha fatto scattare il rinnovo automatico del contratto, in scadenza a fine giugno è prolungato ora di altri dodici mesi, ovvero fino al 30 giugno 2024.

Il rinnovo automatico, per la precisione, è scattato nella gara d'andata delle semifinali di Europa League contro il Siviglia. Partita che Alex Sandro ha disputato per tutti i 90 minuti posizionato sul centro-sinistra della difesa a tre bianconera, fazzoletto di terreno diventato ormai suo habitat naturale.

In ogni caso la Juventus, a prescindere dalla clausola, avrebbe comunque confermato Alex Sandro. Elemento che a 32 anni viene ritenuto ancora un elemento valido per la difesa bianconera e, come detto, gode dalla massima fiducia di Allegri.

Dopo Alex Sandro, via alle altre trattative per i rinnovi degli elementi in scadenza: su tutti, naturalmente, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. E proprio a proposito dell'argentino, nuovi contatti sono andati in scena nelle ultime ore con il suo entourage per provare a operare ulteriori passi avanti. Si lavora.