Brutto k.o. per l'Al-Nassr di Ronaldo e Brozovic: 0-5 contro il Celta Vigo di Benitez

La formazione saudita perde in maniera larga contro i galiziani di Benitez: Ronaldo e Brozovic sostituiti, poi il crollo.

Non è andata come sperato la prima uscita dell'Al-Nassr con in campo contemporaneamente Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic: ok, si trattava semplicemente di un'amichevole, ma l'entità della sconfitta è troppo grande per poter passare inosservata.

Contro il Celta Vigo allenato da Rafa Benitez è finita 5-0 per gli spagnoli: nello scenario di Faro, in Portogallo, il grosso è accaduto nella ripresa, dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato e terminato senza reti.

Il portoghese e il croato sono stati schierati dal primo minuto dal tecnico Luis Castro, salvo poi essere sostituiti: Ronaldo (che ha fallito un paio di occasioni da goal importanti) al 48', Brozovic al 54', due minuti dopo l'espulsione di Al-Amri che ha indirizzato l'inerzia del match in favore dei galiziani.

Il Celta Vigo ha così dilagato, trovando il vantaggio con Alonso prima delle doppiette di Rodriguez e Larsen, che hanno fissato il punteggio su una larga 'manita' che non può non rendere soddisfatto Benitez.

L'Al-Nassr ora è atteso da uscite, almeno sulla carta, più impegnative: nei prossimi giorni sfiderà il Benfica, il PSG e l'Inter, di certo più competitive di una squadra che ha concluso l'ultima Liga al tredicesimo posto.

Una delusione che si aggiunge a quella, molto più grave, del blocco del mercato che la FIFA avrebbe imposto a causa di una disputa in corso col Leicester per il trasferimento di Ahmed Musa in Arabia Saudita.