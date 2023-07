Problemi all'Al-Nassr: la FIFA verso il blocco del mercato per il caso Musa

I sauditi non hanno pagato i 460mila euro di bonus dovuti al Leicester nell'affare che portò l'attaccante in Arabia.

La Fifa avrebbe bloccato, temporaneamente, il calciomercato dell'Al-Nassr. La notizia rimbalza dall'Arabia e fa rumore, viste le spese folli sostenute dal club di Cristiano Ronaldo e Brozovic e più in generale dalla Saudi Pro League.

A generare la sospensione della possibilità di sottoscrivere nuovi trasferimenti ci sarebbe un contenzioso fra l'Al-Nassr e il Leicester City.

Gli inglesi, infatti, starebbero ancora aspettando il pagamento di 460mila euro dal gialloblu per i bonus attivati da Ahmed Musa, attaccante transitato dall'Inghilterra all'Arabia nel 2018.

Lo stallo, comunque, è destinato a durare poco: il club saudita ha già annunciato che procederà a breve con i pagamenti, con la Fifa che revocherà il blocco non appena sarà effettuato il saldo, permettendo all'Al-Nassr di tornare tranquillamente a fare mercato.

In questa sessione, peraltro, il club di Riad ha già chiuso per Marcelo Brozovic dall'Inter e per il giovane Khalil Al-Absi.

Nel mirino, però, ci sono ancora diversi profili provenienti dall'Europa: da Mario Rui a Jorginho, passando per De Gea, lasciato libero a parametro zero dal Manchester United.