Agnelli saluta Ronaldo: "La Juventus è più grande di chiunque"

Giornata importante in casa Juventus dove si tiene l'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio annuale. Ad aprire l'incontro in presenza all'Allianz Stadium è stato Andrea Agnelli.

Il presidente bianconero, tra gli altri temi trattati, è tornato anche sulla nascita della Superlega progetto in cui la società resta coinvolta insieme a Barcellona e Real Madrid.

"La nascita della Superlega è stata la constatazione da parte di 12 club che le obsolete impalcature su cui si regge il calcio rifiutano ogni cambiamento per mantenere classe politica che non rischia, non vuole decidere e vuole incassare. Non mi voglio arrendere e non mi arrenderò. Il sistema ha bisogno di un cambiamento e la Juventus ne farà parte, ma ribadisco che solo attraverso un dialogo costruttivo si potrà arrivare a un cambiamento soddisfacente per tutti. Sfido chiunque a confermarmi che l'attuale sistema del calcio professionistico sia soddisfacente. Sento lamentarsi chiunque, è sorprendente che ogni tentativo di riforma venga accantonata"