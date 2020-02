Agnelli a Radio 24: "Juventus-Inter in campo neutro? Complicato"

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ai microfoni di Radio 24: "La priorità per il Paese è la tutela della salute pubblica".

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati', il presidente della , Andrea Agnelli, si è espresso circa la possibilità che la sfida di domenica con l' venga disputata a porte chiuse:

"In questo momento la priorità per il Paese è la tutela della salute pubblica. È evidente che ci sia un dialogo con i vari portatori di interesse, ma qualsiasi determinazione dev'essere nella tutela della salute pubblica. Il dibattito può essere aperto, l'interruzione del sistema sportivo è difficile, il calendario è intasato. Iniziare il campionato tardi e non giocare nella sosta natalizia significa che se si sgarra una partita diventa complicato recuperare".

Complicato, invece, ipotizzare che la gara possa essere giocata in un'altra città:

"Organizzare una sfida come Juventus-Inter in uno stadio diverso è complicato. Dispiace per lo spettacolo in sè, per lo spettacolo del campionato, ne risente la distribuzione del prodotto, il campionato italiano, però gli addetti ai lavori e noi tutti dobbiamo preservare la priorità: la salute pubblica".

La mancanza dei tifosi sugli spalti, ovviamente, è l'argomento di queste ore: