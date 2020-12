L'agente di Milik in Italia: Juventus e Atletico alla finestra

I bianconeri, nel mercato di gennaio, potrebbero assicurarsi un nuovo attaccante per le rotazioni: il Napoli lo valuta tra i 15 e i 18 milioni.

Opportunità. Parola chiave, questa, per tutte le squadre intenzionate a proporre qualcosa di sostanzioso nell'imminente sessione invernale. La premessa collettiva, in tal senso, resta la medesima. Ovvero, pochi soldi e tanto ingegno in rampa di lancio.

Ragion per cui, quindi, la è chiamata ad andare oltre di pensiero. Studiando, magari, un'operazione per rinforzare l'attacco.

Ecco dunque Arkadiusz Milik a tornare di moda. Lui che, ad oggi, è a tutti gli effetti un separato in casa con il . Lui che, a giugno, diventerà un parametro zero.

Detto ciò, i partenopei hanno le idee chiare: 15-18 milioni. Una valutazione alta, considerando come il polacco sia prossimo a trasformarsi in "free agent".

Al tempo stesso, inoltre, all'ombra del Vesuvio non sembrerebbero neanche particolarmente interessati, quantomeno al momento, ad aprire le porte a una contropartita tecnica. Un esempio? Federico Bernardeschi.

Insomma, un fronte complicato ma comunque da monitorare. Con l'entourage del 26enne attaccante polacco pronto a sbarcare in queste ore in per approfondire la questione, iniziando a pianificare le mosse del domani.