L'agente di Dybala è a Torino: incontro con la Juventus per il rinnovo

Il procuratore di Dybala, Jorge Antun, si trova a Torino: incontrerà la dirigenza della Juventus per discutere del rinnovo.

Il premio di MVP della 2019/2020 è stato un riconoscimento importante per Paulo Dybala: 11 goal e altrettanti assist per la 'Joya' che, da esubero di lusso, è ritornato a recitare una parte centrale nei piani tra le fila della .

Prestazioni di livello assoluto che, inevitabilmente, hanno fatto e faranno notizia. Da qui, per l'appunto, lo sbarco a nelle ultime ore dell'agente dell'argentino, Jorge Antun. Il quale, tra motivi personali e un possibile incontro con la dirigenza bianconera, vivrà giorni particolarmente intensi.

Non è un mistero, ad esempio, che la Joya punti a consolidare la sua posizione alla corte di Madama. Come? Rinnovando l'attuale contratto in scadenza nel 2022. Argomento, questo, rallentato dalla pandemia.

Altre squadre

Sullo sfondo, inoltre, non si intravedono potenziali offerte. Vuoi perché la volontà del diretto interessato è delle più chiare, ovvero, permanenza a tutti i costi. Vuoi perché di moneta, su scala internazionale, ne gira poca-pochissima, e la non ha ricevuto proposte.

Insomma, si va avanti a fuoco lento ma con le idee chiare. Il tutto, e non potrebbe essere altrimenti, seguendo le indicazioni di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano, dal canto suo, studia anche come valorizzare nel migliore dei modi le qualità del 26enne di Laguna Larga. Uno che, se al top della condizione psicofisica, si diverte a giganteggiare all'insegna della manifesta superiorità.

L'articolo prosegue qui sotto

Da una parte, Antun. Dall'altra, Paratici. Sullo sfondo rapporti cordiali e, soprattutto, la reciproca volontà di arrivare rapidamente a un accordo. In parole povere, matrimonio saldo ma con un ulteriore salto di qualità da effettuare. Passando, inevitabilmente, dal nero su bianco. O meglio, dal bianconero.