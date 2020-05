Addio a Gigi Simoni, allenatore gentiluomo: nel '98 vinse la Coppa Uefa con l'Inter di Ronaldo

Gigi Simoni trionfò al primo anno sulla panchina dell'Inter, portando Ronaldo e compagni a vincere la Coppa Uefa nel '98 in finale con la Lazio.

Il mondo del calcio saluta Gigi Simoni, allenatore sempre garbato e dal volto buono: una figura importante per il calcio italiano, con il punto più alto raggiunto in quella finale di Coppa Uefa, vinta sulla panchina dell' nella prima stagione italiana di Ronaldo.

Simoni se ne va nel giorno in cui l'Inter celebra il suo traguardo più importante, proprio quell'Inter che segnò il punto più importante della sua carriera in quella stagione 1997 / 1998, quando alla sua prima annata nerazzurra riuscì a conquistare la Coppa Uefa e la panchina d'oro.

Era l'Inter del Fenomeno, ma anche della qualità di Djorkaeff e Zamorano, della leadership di Zanetti e Simeone, dell'esuberanza di Taribo West e della solidità di Pagliuca. Nel suggestivo scenario del Parco dei Principi i nerazzurri affrontano la temibile di Mancini, Casiraghi, Nedved, Nesta e Marchegiani.

Una partita senza storia, subito sbloccata da Zamorano dopo appena cinque minuti di gioco: nella ripresa il tracollo degli uomini di Eriksson con il bolide all'incrocio di Zanetti e la celebre giocata di Ronaldo, che mette a sedere Marchegiani con una serie di finte diventate ormai simbolo di quel trionfo.

Fu proprio il tecnico di Crevalcore a guidare e instradare Ronaldo il Fenomeno, anche lui esordiente al primo anno in nerazzurro: un rapporto speciale tra i due, come spesso ha ricordato lo stesso brasiliano negli anni a venire.

Il suo secondo anno sulla panchina interista terminerà poi con un esonero a stagione in corso dopo 73 presenze e una media di 2 punti a partita, ma il suo nome resterà negli archivi della società milanese tra coloro che hanno aggiunto al palmares un trofeo europeo.

Una carriera importante, spesso sottovalutata: ben sette i salti di categoria ottenuti in e una in Serie C1, che gli sono valsi l'appellativo di 'specialista in promozioni'. I primi passi da allenatore nel , poi le avventure al Pisa, alla Lazio, all' , al , alla Carrarese e alla Cremonese, dove segna una delle pagine più importanti della sua storia professionale.

Poi il breve ritorno al , dove da giocatore aveva conquistato una Coppa , prima della grande occasione all'Inter, pienamente sfruttata al primo anno. Seguiranno poi i trasferimenti al Piacenza, al e alla Sofia, unica parentesi straniera di una carriera quasi interamente spesa all'interno dei confini nazionali.

Fu l'Ancona a riportarlo in Italia e proprio nel capoluogo marchigiano conquistò una promozione in Serie A che mancava da 10 anni. Dopo le altrettanto brevi avventure al Siena e alla Lucchese chiuse la carriera da allenatore al Gubbio, prima di vestire i panni del dirigente prima nella città umbra e poi a Cremona, dove aveva lasciato un segno indelebile e dove diventò successivamente anche presidente.