L'altro Simoni: il passato alla Juventus, allenatore del secolo alla Cremonese

Non solo l'Inter la Coppa UEFA, Simoni è stato tanto altro: dalla maglia bianconera alla vittoria di Wembley guidando il club di Cremona.

E' scomparso a 81 anni Gigi Simoni, uno dei decani tra gli allenatori di . Ma non solo. Una lunga carriera nel mondo del calcio a fine anni '50 e terminata nel 2014 con l'ultimo ruolo nel mondo del pallone, ovvero come direttore tecnico della . Uno dei suoi grandi amori, ma non l'unico.

La carriera di Simoni è stata infatti decisamente variegata, e nonostante per anni il suo nome sia stato legato alla Coppa UEFA, a Ronaldo, al contatto nel Derby d' tra Iuliano e il brasiliano. Non è stato solo l'allenatore dell' , ma è stato idolo e simbolo della già citata Cremonese, ha lasciato ottimi ricordi a , ha passato anni da giocatore e da tecnico al . Persino la .

Il nome di Simoni è stato associato nel corso dell'ultimo ventennio alla Juventus per le polemiche del 97/98, ma Simoni ha indossato anche la casacca bianconera nel 67/68, esattamente trent'anni prima. Si trattava di una Madama che raggiunse le semifinali di Coppa dei Campioni, concludendo invece la Serie A al terzo posto.

Altre squadre

Simoni scese in campo undici volte in quella Serie A, lui appena arrivato dai rivali del e quasi trentenne. Allenato da Heriberto Herrera, arriva indossando lo Scudetto vinto l'anno prima dai bianconeri, cosa che non riuscirà a raggiungere in quel 1968. Scendendo comunque sul terreno di gioco europeo, nella prima fase.

Figlio di Crevalcore e dell'Emilia-Romagna, da giocatore non milita però mai nella sua regione d'origine. La sua vita sarà un poì più a nord, specialmente in Lombardia. Guida il , sogna con l'Inter, diventa leggenda e numero uno nella storia della Cremonese.

Quando approda a Cremona nel 1992 nessuno probabilmente avrebbe scomesso un milardo di lire sull'elezione a miglior tecnico del secolo in casa grigiorossa. E invece sì, ce la fa. Ottiene immediatamente la promozione in Serie A dopo la retrocessione, vince la dimenticata Coppa Anglo-Italiana e mantiene il club nella massima serie per tre annate consecutive.

Quella coppa è dimenticata sì, ma attorno ad essa l'alone di mistero viene spazzato via dall'importanza del trionfo: arrivò a Wembley, contro il , nel tempio del calcio e della musica, dove solo gli dei potevano esultare. Ci riuscì la piccola Cremonese di Simoni, idolo della città.