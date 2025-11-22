Zidane verso la panchina della Francia? Il presidente della FFF prende tempo: “Ora rispetto per Deschamps”

Non allena dal giugno del 2021, da quando cioè ha lasciato il Real Madrid, ma per Zinedine Zidane il ritorno in panchina sembra ormai solo una questione di tempo.
Negli ultimi anni è stato accostato a diverse squadre, ma per lui si è parlato soprattutto di un futuro da commissario tecnico della Francia.
In molti danno per scontato infatti il fatto che sarà lui il successore di Didier Deschamps dopo i Mondiali del 2026, ma il presidente della FFF, ovvero la Federazione calcistica francese, Philippe Diallo, in un’intervista rilasciata a ‘L’Equipe’, ha spiegato come non è questo il momento di pensare a ciò che accadrà tra qualche mese.