Un sabato tranquillo: zero cartellini tra Verona-Juventus e Atalanta-Sassuolo

Nessun cartellino nelle ultime due gare del sabato di Serie A: un evento abbastanza raro.

Il sabato di Serie A ci ha regalato tante emozioni, che si trattasse della coda della classifica oppure della testa: per poco il Genoa non faceva l'impresa al 'Maradona', così come il Verona che ha sfiorato la vittoria davanti ai suoi tifosi al cospetto della Juventus.

Quasi senza storia il match tra Atalanta e Sassuolo, contraddistinto dal doppio errore dal dischetto di Pinamonti che avrebbe potuto regalare un andamento diverso all'incontro.

A giudicare dai corposi avvenimenti, si potrebbe pensare a svariate scintille in campo e di conseguenza a diversi provvedimenti disciplinari da parte dei direttori di gara: nulla di più sbagliato.