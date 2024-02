L'attaccante del Sassuolo ha fallito una doppia opportunità dal dischetto: decisivo un super Carnesecchi.

Si è concluso sull'1-0 il primo tempo di Atalanta-Sassuolo: merito del tap-in di Pasalic e del doppio errore di Andrea Pinamonti, impreciso dal dischetto.

L'ex attaccante dell'Inter ha fallito due calci di rigore in rapida sequenza, entrambi parati da Marco Carnesecchi: il primo (fatto poi ripetere da Prontera per ingresso in area anticipato di Kolasinac) tirato alla destra del portiere, il secondo cambiando l'angolo.

A breve il servizio completo.