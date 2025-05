Zaniolo si difende dalle accuse e passa al contrattacco: “Dalla Roma ricostruzione fantasiosa e sgradevoli allusioni”

Nicolò Zaniolo torna sul caso che lo ha visto coinvolto insieme a due ragazzi della Roma Primavera: “Riportati dettagli privi di fondamento”.

Non si è chiusa nel migliore dei modi la stagione di Nicolò Zaniolo.

Non solo infatti la Fiorentina ha già annunciato, per voce di Daniele Pradé, che non riscatterà il suo contratto, ma si è trovato al centro di una vicenda che ha fatto molto discutere nel corso degli ultimi giorni.

Come è noto, dopo la semifinale del Campionato Primavera che ha visto protagoniste Roma e Fiorentina, lo stesso Zaniolo ha avuto un durissimo alterco con alcuni giocatori giallorossi che, secondo quanto riportato dal club capitolino, è sfociato in alcuni colpi sferrati contro Litti ed Almaviva.

Una versione che il giocatore gigliato ha sempre negato ed è tornato a dare la sua visione dei fatti attraverso due storie pubblicata sul suo profilo Instagram.