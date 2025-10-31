Yildiz non convocato: chi potrebbe sostituire il 10 bianconero in Cremonese-Juventus

La mancata convocazione di Kenan Yildiz non è legata né ad una scelta tecnica, né ad un vero e proprio infortunio.

Il numero 10 bianconero infatti, è alle prese da tempo con un problema ad un ginocchio che non gli ha consentito di esprimersi al meglio nelle ultime settimane.

Una tendinopatia rotulea che non gli ha impedito di scendere in campo nelle ultime gare, tanto che contro l’Udinese è stato schierato titolare ed è rimasto in campo per tutti e 90’, trovando anche il goal su rigore in pieno recupero del definitivo 3-1.

La mancata convocazione è dunque figlia della volontà di gestire la situazione. Yildiz resterà a Torino per ritrovare la condizione migliore e dare un po’ di riposo al suo ginocchio.