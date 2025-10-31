Yildiz non convocato: chi potrebbe sostituire il 10 bianconero in Cremonese-Juventus

Non ci sarà Kenan Yildiz nella prima Juventus targata Luciano Spalletti.
E’ questa la sorprendente novità proposta dalla vigilia del match con la Cremonese. Il nome del gioiello turco non è stato inserito nella lista dei convocati e quindi il neo tecnico bianconero non potrà contare non solo su uno dei suoi giocatori migliori, ma anche su un elemento che sin qui non aveva saltato una sola partita di campionato.
Un’assenza pesante e dunque un vuoto che va colmato, ma chi potrebbe sostituire Yildiz nell’undici titolare della Juventus?