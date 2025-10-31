Pubblicità
yildiz desktop
Leonardo Gualano

Yildiz non convocato: chi potrebbe sostituire il 10 bianconero in Cremonese-Juventus

Kenan Yildiz non sarà tra i protagonisti di Cremonese-Juventus: le principali opzioni a disposizione di Spalletti per la sua sostituzione.

Non ci sarà Kenan Yildiz nella prima Juventus targata Luciano Spalletti.

E’ questa la sorprendente novità proposta dalla vigilia del match con la Cremonese. Il nome del gioiello turco non è stato inserito nella lista dei convocati e quindi il neo tecnico bianconero non potrà contare non solo su uno dei suoi giocatori migliori, ma anche su un elemento che sin qui non aveva saltato una sola partita di campionato.

Un’assenza pesante e dunque un vuoto che va colmato, ma chi potrebbe sostituire Yildiz nell’undici titolare della Juventus?

  • Kenan Yildiz JuventusGetty Images

    YILDIZ NON CONVOCATO PER LA CREMONESE

    La mancata convocazione di Kenan Yildiz non è legata né ad una scelta tecnica, né ad un vero e proprio infortunio.

    Il numero 10 bianconero infatti, è alle prese da tempo con un problema ad un ginocchio che non gli ha consentito di esprimersi al meglio nelle ultime settimane.

    Una tendinopatia rotulea che non gli ha impedito di scendere in campo nelle ultime gare, tanto che contro l’Udinese è stato schierato titolare ed è rimasto in campo per tutti e 90’, trovando anche il goal su rigore in pieno recupero del definitivo 3-1.

    La mancata convocazione è dunque figlia della volontà di gestire la situazione. Yildiz resterà a Torino per ritrovare la condizione migliore e dare un po’ di riposo al suo ginocchio.

  • CHI POTREBBE SOSTITUIRE YILDIZ CON LA CREMONESE

    Spalletti non potrà dunque schierare uno degli elementi più importanti del suo reparto offensivo.

    Il tecnico bianconero dovrebbe disegnare la sua Juventus con un 3-4-2-1, nel quale Vlahovic agirebbe da unica punta.

    A supporto del centravanti serbo ci sarà certamente Conceiçao e probabilmente Openda. La decisione di non convocare Yildiz, potrebbe fornire al belga la possibilità di giocare la sua seconda partita consecutiva da titolare in campionato.

    Tra le opzioni di Spalletti c’è anche Kostic che, proprio nell’ultima partita contro la Cremonese, è sceso in campo per la prima volta da titolare in questa stagione, agendo da esterno sinistro.

  • L’OPZIONE MCKENNIE

    Luciano Spalletti potrebbe pensare anche ad un qualcosa di diverso, inserendo al posto di Yildiz un elemento meno offensivo ma molto duttile come McKennie.

    Il giocatore statunitense potrebbe essere schierato tra le linee e fornire la possibilità di cambiare modulo in corsa con un passaggio ad un 3-5-2.

  • Yildiz Vlahovic Getty Images

    QUANDO RIENTRA YILDIZ?

    Come detto, Yildiz non è stato fermato da un infortunio, ma si tratta semmai della gestione di un problema con il quale fa i conti da alcune settimane.

    Il gioiello turco, potrebbe dunque tornare in campo in occasione della prossima sfida di Champions League con lo Sporting Lisbona, il programma il prossimo martedì 4 novembre allo Stadium. 

