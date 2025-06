Woltemade all'Inter? Il gigante della Germania domina nell'Europeo Under 21

L’Inter ha messo nel mirino il giovane attaccante dello Stoccarda che ha realizzato una tripletta con la Germania nell’esordio dell’Europeo Under 21.

Un nome nuovo per l’attacco dell’Inter. Non è un mistero infatti che in vista della prossima stagione i nerazzurri cambieranno molto nel reparto offensivo, che ha già salutato Correa – direzione Botafogo – e Arnautovic, che lascia da svincolato.

Le certezze sono rappresentate da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram, alle loro spalle però c’è il vuoto o quasi, visto che Taremi non ha convinto nell’ultima stagione, la sua prima italiana, e il suo futuro è in bilico.

Un vuoto che l’Inter è già al lavoro per colmare. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i nerazzurri hanno messo nel mirino Nick Woltemade, attaccante dello Stoccarda.