Hidden Gems FC - Nick Woltemade, il gigante di talento dello Stoccarda: "È un Musiala o un Messi alto due metri"

L'attaccante Nick Woltemade ha attirato l'attenzione di club come Bayern Monaco e Atlético Madrid dopo un'ottima stagione d'esordio allo Stoccarda.

Nick Woltemade è un giocatore relativamente tardivo in Bundesliga, poco conosciuto al grande pubblico al di fuori della Germania. Il 23enne attaccante è però un giocatore importante dello Stoccarda e sta gradualmente emergendo come uno dei migliori del campionato. Attualmente è ancora all'ombra di altri bomber affermati come Harry Kane e Serhou Guirassy, ma la situazione potrebbe presto cambiare.

Woltemade è il secondo giocatore ad apparire nella nostra nuova rubrica, Hidden Gems FC, dedicata ai calciatori che non sono mai stati considerati dei grandi talenti ma che ora sono sul punto di firmare un trasferimento importante. GOAL vi racconta tutto quello che c'è da sapere sulla carriera di Woltemade, che dopo un'ottima stagione allo Stoccarda sta attirando l'interesse di molti club.