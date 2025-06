Weah e Mbangula restano alla Juventus? Come cambia il loro futuro dopo la mancata cessione al Nottingham Forest

La trattativa che avrebbe dovuto portare entrambi in Premier League è saltata sul più bello: qual è ora il progetto della Juventus.

Alla fine, tutto si è tradotto in un nulla di fatto abbastanza sorprendente: né Timothy Weah né tantomeno Samuel Mbangula lasceranno la Juventus per andare a giocare nel Nottingham Forest.

Il trasferimento dei due in Premier League, inizialmente ben avviato, si è risolto in un nulla di fatto: Weah e Mbangula, nemmeno in panchina contro il Manchester City proprio per motivazioni legate al mercato, sono dunque tornati a disposizione di Igor Tudor.

Per quanto ancora? E soprattutto: come cambia il loro futuro dopo la cessione sfumata al Nottingham Forest? Il quadro della situazione e il nuovo piano della Juventus con entrambi.