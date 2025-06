Weah rifiuta il Nottingham, l'agente durissimo: "Non è una marionetta, è una vergogna vedere gente comportarsi così per soldi"

L'agente di Weah ha spiegato il no del giocatore alla cessione: "Nessuno può spingere uno dei calciatori che rappresento a trasferirsi".

Timothy Weah resta alla Juventus, almeno per ora, questa la decisione del giocatore che ha rifiutato la proposta del Nottingham Forest, come confermano anche le parole del suo agente, Badou Sambague.

La Juventus aveva accettato l'offerta del Nottingham Forest per cederlo e nella partita contro il Manchester City l'esterno statunitense non era neanche in panchina.

Una scelta chiara da parte del club bianconero, per "spingere" Weah a lasciare la Juventus ma che non è stata gradita dal suo agente, che in generale si è detto molto deluso della situazione e di come sia stata gestita.

Di seguito il duro intervento di Sambague riportato da Fabrizio Romano.