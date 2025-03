Waterman segna al 94’ contro gli USA: l’esultanza sfrenata con Thierry Henry fa il giro del mondo

Hanno fatto il giro del mondo le immagini dell’esultanza di Cecilio Waterman: “Questa è una cosa diversa da tutte le altre”.

Il prossimo 13 aprile compirà 34 anni eppure, nell’arco di una lunghissima carriera vissuta soprattutto in Messico, Uruguay e Cile, Cecilio Waterman mai aveva provato un’emozione come quella che gli è stata regalata dagli istanti finali di Stati Uniti-Panama.

In pieno recupero, al 94’, l’attaccante che oggi milita nel Coquimbo Unido, ha segnato il gran goal che ha consentito alla sua Nazionale di battere 1-0 gli USA al SoFi Stadium di Inglewood, e di staccare un pass per la finale di CONCACAF Nations League.

Una rete di pregevole fattura e dal peso specifico molto elevato dunque, ma a fare il giro del mondo è stata soprattutto l’esultanza di Waterman.

Una gioia irrefrenabile ed un momento che non dimenticherà mai che ha avuto per protagonista anche un ex fuoriclasse: Thierry Henry.