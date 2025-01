Walker al Milan, è fatta: i rossoneri si assicurano un vero e proprio uomo assist

Walker giocherà con la maglia del Milan: più che positive le statistiche sugli assist in Premier League che lo vedono al top.

Le ottime sensazioni si sono presto trasformate in certezze, pronte a loro volta a tramutarsi in realtà: Kyle Walker sarà presto ufficialmente un nuovo calciatore del Milan.

Accordo totale tra i rossoneri e il Manchester City per il terzino, pronto a diventare il padrone della fascia destra, zona di campo in cui non ha affatto convinto l'acquisto estivo Emerson Royal.

Per il 'Diavolo' tanta esperienza e mentalità vincente, unitamente a un'abilità nel mettere a referto gli assist testimoniata dalle statistiche fatte registrare da Walker in Premier League.