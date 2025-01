Walker è a un passo dal Milan: perché il club rossonero ha deciso di puntare sul terzino inglese. I motivi dietro il suo acquisto.

Il Milan negli ultimi anni ha abituato a lavorare soprattutto sui giovani, con investimenti futuribili, portando giocatori con margini e prospettive di crescita. Qualche eccezione alla regola però c'è, come ad esempio l'acquisto di Alvaro Morata in estate, o soprattutto quello che sta per concretizzare nel mercato di gennaio, ovvero Kyle Walker.

Dopo aver capito l'impossibilità di arrivare a Marcus Rashford, il Milan ha deciso di affondare per Walker (non potevano essere acquistati entrambi per le regole sul tesseramento di giocatori britannici).

Chi ha spinto fin dall'inizio per un colpo di questo tipo è Zlatan Ibrahimovic, sicuro di quello che il giocatore del Manchester City potrà dare alla squadra fin da subito. Ecco cosa ha portato il Milan a scegliere Walker e cosa porterà ai rossoneri.