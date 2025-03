Vlahovic in campo e Kolo Muani semplice spettatore in panchina: nuove gerarchie con Tudor nell’attacco della Juventus

Tudor, contro il Genoa, ha fatto una scelta forte: Vlahovic in campo e Kolo Muani in panchina. Situazione ribaltata rispetto alla gestione Motta.

Una sola partita e due obiettivi raggiunti: tutto si può dire tranne che la nuova avventura di Igor Tudor da allenatore in prima della Juventus non sia partita nel migliore dei modi.

Il tecnico croato è riuscito in un colpo solo a ricompattare un ambiente con l’umore sotto i tacchi dopo i recenti risultati e le recenti prestazioni e a condurre la sua squadra alla conquista di tre punti pesanti che vogliono dire restare in corsa per il quarto posto.

Un successo, quello ottenuto con il Genoa, figlio anche di scelte in rottura con il recente passato. Allo Stadium si è tornata a vedere una Juve forse più operaia, certamente più verticale e con tutti gli uomini messi nei posti giusti.

Niente esperimenti dunque, ma tanta concretezza ed anche qualche decisione forte come quella di tornare a contare senza remore su un giocatore che fino a pochi mesi fa era un elemento imprescindibile, ma che da gennaio in poi aveva perso i galloni da titolare: Dusan Vlahovic.