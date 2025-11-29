Vlahovic gioca Juventus-Cagliari? Le ultime sulla presenza in campo dell’attaccante bianconero

Messa alle spalle la faticosa trasferta di Champions League sul campo del Bodo/Glimt, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato.

La compagine bianconera, nel tredicesimo turno di campionato, ospiterà il Cagliari e lo farà sapendo che ha bisogno di una vittoria per tornare a scalare la classifica e per prepararsi al meglio ad un dicembre di fuoco che le riserverà un calendario molto complicato.

La marcia di avvicinamento alla sfida è stata accompagnata su alcuni dubbi relativi alle condizioni di Dusan Vlahovic? L’attaccante serbo sarà a disposizione di Luciano Spalletti.