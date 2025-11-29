Pubblicità
Vlahovic Juventus Torino Serie AGetty Images
Leonardo Gualano

Vlahovic gioca Juventus-Cagliari? Le ultime sulla presenza in campo dell’attaccante bianconero

Dusan Vlahovic è stato risparmiato contro il Bodo/Glimt e la sua presenza contro il Cagliari non era stata data per scontata: le sue condizioni.

Messa alle spalle la faticosa trasferta di Champions League sul campo del Bodo/Glimt, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato.

La compagine bianconera, nel tredicesimo turno di campionato, ospiterà il Cagliari e lo farà sapendo che ha bisogno di una vittoria per tornare a scalare la classifica e per prepararsi al meglio ad un dicembre di fuoco che le riserverà un calendario molto complicato.

La marcia di avvicinamento alla sfida è stata accompagnata su alcuni dubbi relativi alle condizioni di Dusan Vlahovic? L’attaccante serbo sarà a disposizione di Luciano Spalletti.

  • IN PANCHINA IN CHAMPIONS LEAGUE

    Dusan Vlahovic non è sceso in campo nel corso dell’impegno infrasettimanale contro il Bodo/Glimt.

    Il centravanti della Juventus era stato regolarmente convocato per la sfida, ma Spalletti non lo ha schierato dal 1’, per concedergli un po’ di riposo e consentirgli di ritrovare la migliore condizione.

    Vlahovic infatti, nel corso dei recenti impegni con la sua Nazionale ha riportato un sovraccarico muscolare che lo aveva costretto a lasciare prima il ritiro.

    L’attaccante ha poi stretto i denti per scendere in campo nella precedente partita di campionato con la Fiorentina seppur in non perfette condizioni.

  • A DISPOSIZIONE PER IL CAGLIARI?

    Nei giorni che hanno preceduto Juventus-Cagliari, si è parlato di una disponibilità non scontata di Dusan Vlahovic.

    L’attaccante invece è stato regolarmente convocato e dunque sarà tra gli uomini sui quali Spalletti potrà contare allo Stadium.

  • UNA MAGLIA DA TITOLARE PER LUI?

    Dusan Vlahovic potrebbe scendere in campo dal 1’ contro il Cagliari.

    E’ infatti in vantaggio in un ballottaggio a tre con David ed Openda che, proprio contro il Bodo/Glimt, sono tornati a trovare la via del goal.

  • LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-CAGLIARI

    JUVENTUS (3-4–2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceiçao, Yildiz, Vlahovic. All. Spalletti.

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane.

