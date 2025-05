Vincenzo Italiano e un appuntamento con la storia: può riportare la Coppa Italia a Bologna dopo 51 anni

AC Milan vs Bologna

Dopo le tre finali perse in due anni con la Fiorentina, Vincenzo Italiano ci riprova: può tagliare un traguardo storico col Bologna.

A poco meno di due anni di distanza dall’ultima volta, Vincenzo Italiano è pronto a riprovarci.

Se nel 2023 era riuscito a spingersi fino alla finale di Coppa Italia con la Fiorentina, questa volta si giocherà con il Bologna la possibilità di sollevare il trofeo.

Un ennesimo grande traguardo per un allenatore che negli ultimi tempi ha instaurato un rapporto conflittuale con gli ultimi atti dei tornei, e che ora ha a disposizione la possibilità non solo di mettere in bacheca la prima Coppa, ma anche di guadagnarsi un posto d’onore nella storia del club felsineo.