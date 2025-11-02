Verona-Inter dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Lunch match al Bentegodi per Verona e Inter. L’Hellas di Zanetti ospita la formazione di Chivu nell’anticipo delle 12:30.

Per entrambe la vittoria non è solo un obiettivo ma anche una necessità: i veneti non hanno mai ottenuto i tre punti in questo campionato e i 5 punti ottenuti fin qui sono frutto di altrettanti pareggi.

L’Inter, invece, vuol continuare a mettere pressione a Napoli Roma in vetta alla classifica, provando a centrare quella che sarebbe la seconda vittoria consecutiva dopo quella nell’infrasettimanale contro la Fiorentina.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.