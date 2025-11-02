Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Verona-Inter dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Bentegodi l’Inter va a caccia del secondo successo consecutivo, Verona a caccia dell’impresa per risalire la classifica.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Lunch match al Bentegodi per Verona e Inter. L’Hellas di Zanetti ospita la formazione di Chivu nell’anticipo delle 12:30.

Per entrambe la vittoria non è solo un obiettivo ma anche una necessità: i veneti non hanno mai ottenuto i tre punti in questo campionato e i 5 punti ottenuti fin qui sono frutto di altrettanti pareggi.

L’Inter, invece, vuol continuare a mettere pressione a Napoli Roma in vetta alla classifica, provando a centrare quella che sarebbe la seconda vittoria consecutiva dopo quella nell’infrasettimanale contro la Fiorentina.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • VERONA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Verona-Inter

    • Data: domenica 2 novembre

    • Orario: 12:30

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-INTER

    VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO VERONA-INTER

    La gara fra Verona e Inter, valida per la giornata numero 10 del campionato di Serie A Enilive, si giocherà domenica 2 novembre, allo stadio Marc’Antonio Bentegodi, con fischio d’inizio ore 12:30.

  • DOVE VEDERE VERONA-INTER IN TV

    DAZN 

    La partita tra Verona e Inter verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

    Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • VERONA-INTER IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN

    Per vedere Verona-Inter in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Si potrà seguire il match anche sul sito di GOAL attraverso la tradizionale diretta testuale della partita che potrete consultare collegandovi al nostro portale.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN
Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Atalanta crest
Atalanta
ATA