Verona-Inter 1-2, pagelle e tabellino: un autogoal di Frese al 94' fa volare i nerazzurri

Luis Henrique non sfrutta la chance che gli è stata concessa, questa volta anche Sucic non brilla. Lautaro e Bonny vanno a sbattere contro il muro difensivo gialloblù, Zielinski ha il merito di segnare un goal incredibile su splendida intuizione del solito Calhanoglu.

INTER (3-5-2): Sommer 5.5; Akanji 6, Bisseck 6, Bastoni 5.5; Luis Henrique 5.5 (55’ Dumfries 6), Zielinski 7 (55’ Barella 6), Calhanoglu 6.5, Sucic 5.5 (88’ Frattes sv), Carlos Augusto 6 (65’ Dimarco 6); Lautaro Martinez 5.5, Bonny 5 (55’ Esposito 6). All. Chivu.