Vanoli confermato o esonerato dopo Sassuolo-Fiorentina? Le ultime e cosa ha detto il direttore sportivo Goretti

Fiorentina sempre più nel baratro.

Appena 6 i punti conquistati in 14 giornate di campionato e ultimo posto in classifica, che relega i viola staccatissimi dalla zona salvezza (al momento, aspettando i risultati delle rivali, -5).

Paolo Vanoli dal suo arrivo in sostituzione di Stefano Pioli non ha inciso, senza mai riuscire a vincere e con un bottino magrissimo di 2 pareggi e 3 sconfitte in 5 gare da allenatore dei viola.

L'ultima è maturata al Mapei Stadium, dove Kean e compagni si sono illusi col rigore di Mandragora per poi essere rimontati e travolti dal ritorno del Sassuolo: risultato? 3-1 per i neroverdi e toscani a picco.

Vanoli confermato o esonerato dopo il ko in Emilia? Qual è la posizione del tecnico? A parlare, dopo la gara, è stato il direttore sportivo Roberto Goretti.