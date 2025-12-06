Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Paolo Vanoli FiorentinaGetty Images
Claudio D'Amato

Vanoli confermato o esonerato dopo Sassuolo-Fiorentina? Le ultime e cosa ha detto il direttore sportivo Goretti

La posizione di Paolo Vanoli dopo l'ennesima sconfitta della Fiorentina: a parlare, al termine del match col Sassuolo, è stato il direttore sportivo viola Roberto Goretti.

Pubblicità

Fiorentina sempre più nel baratro.

Appena 6 i punti conquistati in 14 giornate di campionato e ultimo posto in classifica, che relega i viola staccatissimi dalla zona salvezza (al momento, aspettando i risultati delle rivali, -5).

Paolo Vanoli dal suo arrivo in sostituzione di Stefano Pioli non ha inciso, senza mai riuscire a vincere e con un bottino magrissimo di 2 pareggi e 3 sconfitte in 5 gare da allenatore dei viola.

L'ultima è maturata al Mapei Stadium, dove Kean e compagni si sono illusi col rigore di Mandragora per poi essere rimontati e travolti dal ritorno del Sassuolo: risultato? 3-1 per i neroverdi e toscani a picco.

Vanoli confermato o esonerato dopo il ko in Emilia? Qual è la posizione del tecnico? A parlare, dopo la gara, è stato il direttore sportivo Roberto Goretti.

  • VANOLI A RISCHIO ESONERO? COSA HA DETTO IL DS GORETTI

    A precisa domanda, Goretti in conferenza stampa ha risposto lapidario: "Vanoli? Sì, il mister è confermato".

    Al momento, dunque, stando al pensiero espresso dal ds della Fiorentina il tecnico non appare a rischio esonero.

    • Pubblicità

  • "MANCANO CONNESSIONE E FIDUCIA"

    Goretti, però, durante il proprio intervento ha anche lanciato messaggi eloquenti:

    "Nelle ultime partite credo di aver visto dei passi in avanti, ma col Sassuolo siamo tornati indietro, siamo tornati indietro sotto tanti aspetti, ogni palla buttata in area di rigore dimostra che non c'è una sufficiente connessione e un grado di fiducia tra i giocatori, e questo dimostra che siamo obbligati a trovarla in una situazione che è difficile, molto difficile".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "LA DISCUSSIONE PER IL RIGORE? NON MI PIACE"

    "La discussione Kean-Mandragora per il rigore? Questa è una cosa che non mi piace e non è neanche la prima volta che la facciamo - ha aggiunto il dirigente - Quindi non mi piace doppiamente".

  • "VIETATO RETROCEDERE"

    "Ma è vietato mollare, è vietato cedere terreno, è vietato retrocedere", ha avvertito infine Goretti.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Conference League
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Dynamo Kyiv crest
Dynamo Kyiv
DKV