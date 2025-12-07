Fiorentina ultima, lo sfogo di Vanoli dopo la sconfitta contro il Sassuolo: "I giocatori devono diventare uomini"

Prosegue l'incredibile crisi di risultati della Fiorentina, ultima in classifica con zero vittorie all'attivo in Serie A.
La viola, infatti, è stata sconfitta anche dal Sassuolo, capace di imporsi con il risultato di 3-1 al Mapei Stadium, al culmine dell'ennesima prestazione da dimenticare da parte dei toscani.
Un momento delicatissimo, come confermato dal tecnico Paolo Vanoli, che da quando è arrivato in panchina ha accumulato appena 2 punti in quattro partite. Il tecnico della formazione gigliata si è lasciato andare ad un lungo sfogo in conferenza stampa, che certifica quanto il momento sia estremamente delicato.