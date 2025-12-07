Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Fiorentina ultima, lo sfogo di Vanoli dopo la sconfitta contro il Sassuolo: "I giocatori devono diventare uomini"

Il tecnico della viola lancia l'allarme dopo il tonfo del Mapei Stadium: "Gli alibi sono finiti, servono dieci vittorie".

Pubblicità

Prosegue l'incredibile crisi di risultati della Fiorentina, ultima in classifica con zero vittorie all'attivo in Serie A.

La viola, infatti, è stata sconfitta anche dal Sassuolo, capace di imporsi con il risultato di 3-1 al Mapei Stadium, al culmine dell'ennesima prestazione da dimenticare da parte dei toscani.

Un momento delicatissimo, come confermato dal tecnico Paolo Vanoli, che da quando è arrivato in panchina ha accumulato appena 2 punti in quattro partite. Il tecnico della formazione gigliata si è lasciato andare ad un lungo sfogo in conferenza stampa, che certifica quanto il momento sia estremamente delicato.

  • "DOBBIAMO CHIEDERE SCUSA AI TIFOSI"

    "Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi. Ho detto ai giocatori che non servono giocatori in queste situazioni ma servono uomini… basta alibi, ci vuole coraggio. La paura di cosa quando vai in vantaggio 1-0? Più bello di così! Dovrebbe scomparire la paura… Non c'entra il modulo, c'entra il ritrovarsi a giocare l'uno per l'altro e non vedo questo da quando sono arrivato".

    • Pubblicità

  • "ALIBI FINITI, SERVONO 10 VITTORIE"

    "Il rigorista era Gudmundsson ma non l'ha voluto calciare, il secondo era Mandragora, e Kean… voleva calciarlo. Ma il problema non è quello, il problema è che dopo 5 minuti trovi il gol e hai la gente che ti spinge… il problema è che adesso gli alibi sono finiti”. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "I GIOCATORI DEVONO DIVENTARE UOMINI"

    “Ci vogliono 10 vittorie. Non lo deve fare Paolo Vanoli, lo devono fare i giocatori… secondo me ci sono uomini in questa squadra, devono diventare uomini… i veterani oggi devono aiutare i giovani… ora il tempo è finito”.

  • INSULTI E MINACCE ALLE MOGLI DEI GIOCATORI

    Una tensione, quella in casa Fiorentina, che si ripercuote anche nella sfera privata e fuori dal campo. Sui social, infatti, sono state prese di mira anche le mogli dei calciatori viola, molte delle quali hanno ricevuto offese e insulti pesantissimi sui rispettivi profili personali.

    Come riferito da La Gazzetta dello Sport, diverse compagne dei giocatori della Fiorentina hanno già segnalato l'accaduto alle autorità sporgendo prontamente denuncia.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Conference League
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Dynamo Kyiv crest
Dynamo Kyiv
DKV
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS