Urawa Red Diamonds-Monterrey dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Monterrey chiamato a vincere contro gli Urawa Reds Diamonds per volare agli ottavi del Mondiale: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Nessuna speranza di qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club per gli Urawa Red Diamonds, al contrario del Monterrey che è ancora in corsa per l'approdo tra le migliori sedici squadre della competizione.

I messicani saranno però costretti a vincere per salire a quota 5 punti, per poi sperare che la sfida tra Inter e River Plate non si concluda in pareggio: un risultato dal 2-2 in su, infatti, eliminerebbe Sergio Ramos e compagni a prescindere dall'entità del loro successo.

Per quanto riguarda i giapponesi, invece, gli zero punti in classifica non lasciano più speranze: l'aritmetica li ha di fatto già condannati all'eliminazione.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Urawa Red Diamonds-Monterrey: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.