I tifosi del Monterrey tremano per il 'biscotto': Inter e River possono passare insieme

Mondiale per Club

Inter e River Plate avversarie nell'ultimo turno della fase a gironi del Mondiale: potrebbero qualificarsi a braccetto eliminando il Monterrey.

La vittoria sugli Urawa Red Diamonds è stata ossigeno puro per le ambizioni dell'Inter, attesa dall'ultima sfida del Gruppo E contro il River Plate al Mondiale per Club.

Nerazzurri a quota 4 punti proprio come i 'Millonarios', seguiti a due lunghezze di distanza dal Monterrey; ultimi e senza alcun punto all'attivo i giapponesi, aritmeticamente eliminati con una giornata d'anticipo.

A Lautaro e compagni basterà un pareggio per accedere agli ottavi del torneo, eventualità che potrebbe verificarsi anche per il River Plate in un determinato caso: a quel punto, il Monterrey rimarrebbe fuori dai giochi a prescindere dal suo risultato.