Una talpa nello spogliatoio del Tottenham, Postecoglou: “Trapelano informazioni, abbiamo idea di chi può essere”

Il tecnico del Tottenham, Ange Postecoglou, spiega: “Qui qualcuno non aiuta la squadra, rende più difficile il nostro lavoro”.

Quella che sta vivendo il Tottenham è una stagione molto travagliata.

Dopo aver lottato nello scorso campionato per un piazzamento Champions poi sfuggito solo nelle battute finali, si è ritagliato un ruolo tra le grandi delusioni della Premier League 2024-2025.

Non solo infatti non ha mai dato l’impressione di poter competere per le zone di vertice, ma dopo 31 turni ha messo in cascina appena 37 punti che sin valgono un quantomai deludente quattordicesimo posto.

L'articolo prosegue qui sotto

A complicare il tutto, anche il sospetto che all’interno dello spogliatoio ci sia una talpa. A rivelarlo è stato il tecnico Ange Postecoglou.